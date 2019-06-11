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11.06.2019, 17:17

Новый глава СВР Украины. Откуда у него медаль ФСБ

Новый глава СВР Украины. Откуда у него медаль ФСБ - Фото
Владислав Бухарев (фото - facebook.com/buharev.page)

По словам Бухарева, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков

Назначенный сегодня главой Службы внешней разведки Владислав Бухарев награжден медалью ФСБ "За боевое содружество". Об этом он сам сообщал в своем Facebook в 2014 году.

Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде.

"Я несколько раз видел в интернете как люди упрекали меня в том, что в моих листовках написано о российской награде, поэтому я считаю нужным рассказать вам откуда она у меня", - написал Бухарев.

По словам чиновника, его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу.

В этой операции, по словам Бухарева, были задействованы представители спецслужб разных стран, в том числе США, России, Европы, Никарагуа.

"Также, люди удивляются, почему я указал этот факт в своих листовках. Я не хвастаюсь этой наградой, но считаю неправильным скрывать такие факты от людей. У меня есть принципы, один из главных – честность", - написал Бухарев.

1 марта 2014 г на тот момент и.о. президента Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

Сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Бухарева главой Службы внешней разведки.

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Теги: фсб, медаль, свр, владислав бухарев
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