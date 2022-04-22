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Нуланд: Мы даем понять Путину, что применение ядерного оружия будет катастрофой для России

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 22:37
Нуланд: Мы даем понять Путину, что применение ядерного оружия будет катастрофой для России - Фото
Виктория Нуланд (скриншот из видеозаписи)

США и другие представители трансатлантического сообщества доносят до российского диктатора Путина сигнал о том, что применение ядерного оружия будет катастрофой для него и России в целом. Об этом в интервью Европейской правде сказала заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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Она считает возможным применение Россией тактического ядерного оружия.

"Сейчас мы – и не только США, но и другие представители трансатлантического сообщества – очень настойчиво доносим до Путина сигнал о том, что этот шаг будет катастрофой не только для Украины и мира, но также это будут абсолютно катастрофические последствия для самого Путина и для России", – сказала Нуланд.

Она заверила, что при таком катастрофическом сценарии США не оставят Украину одну.

"И хотя сейчас речь уже идет о военных преступлениях, за которые Путину придется отвечать, но использование такого оружия выведет ситуацию на принципиально новый уровень. И мы обеспечим, чтобы эти последствия произошли", – отметила замгоссекретаря, отказавшись конкретизировать, о каких именно последствиях идет речь.

"Я считаю, что в этих условиях лучше воздержаться от деталей. Могу только заверить: даже по сравнению с теми высокими потерями, той высокой ценой, которую для России имеет нынешняя агрессия – в этом случае цена действий Путина будет просто астрономической", – заверила Нуланд.

  • 15 апреля директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что потенциальное отчаяние российского диктатора Владимира Путина, который стремится создать видимость победы в Украине, может побудить его отдать приказ о применении тактического или маломощного ядерного оружия.
  • В тот же день Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что все страны мира должны быть готовы к тому, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк допустил нанесение превентивных ударов по центрам пуска ракет с ядерными боеголовками на территории России.
Вадим Ребрина
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