NYT установила, какие боеприпасы использовала Россия в Украине. Каждый десятый – запрещен

Журналисты New York Times изучили более тысячи фотографий из Украины, идентифицировав там более 2000 боеприпасов и их фрагментов. Среди них 210 запрещены международными договорами. В основном это кассетные боеприпасы и их суббоеприпасы, которые могут представлять серьезную опасность для гражданского населения в течение десятков лет.

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Издание указывает, что из-за ограниченности визуальной информации из Украины эти подсчеты занижены.

"Это проливает свет на то, как Россия рассматривает Украину. И как Россия смотрит на вероятность того, что она будет привлечена к ответственности за свои действия. Это свидетельствует о том, насколько российское правительство безнаказанно действует на многих фронтах", — прокомментировал изданию результаты исследования Пьер-Ричард Проспер, который был послом США по вопросам военных преступлений во времена президента Джорджа Буша.

СПРАВКА. Кассетные боеприпасы снаряжены множеством мелких боевых элементов, разбрасываемых на заданной высоте. Они позволяют поражать большую площадь, чем обычными боеприпасами.

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Андрей Водяный

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