UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 13:32
Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото - Фото
Фото: Метинвест

Группа Метинвест начала производство железных макетов военной техники, которая вводит в заблуждение российских оккупантов на поле боя. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, налажено производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий.

Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото

Эти макеты вводят россиян в заблуждение и заставляют их использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы (ракеты, снаряды, дроны) для уничтожения этих инженерных сооружений вместо настоящей техники Сил обороны.

Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото

Сообщается, что Метинвест бесплатно передал Вооруженным Силам Украины уже более 250 таких макетов.

Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото

Подчеркивается, что конкретные модели инженерных сооружений производят в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, учитывая потребности фронта. Внешний вид макетов не отличается от подлинной техники.

Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото

Отмечается, что для достижения точности макетов инженеры компании исследовали все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и на основе этого создали его эскизные проекты.

"Модели, которые передали на главные направления фронта, уже не раз обманывали агрессора, становились его мишенями, спасая настоящее оборудование и жизнь украинских воинов", – говорится в сообщении.

  • В феврале 2023 года чехи показали производство надувных HIMARS, которые становятся обманными целями для РФ.

Читайте также: Российский дрон "Ланцет" уничтожил IRIS-T SLM на фронте. Правда, это был надувной ЗРК: видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаМетинвестмакет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 