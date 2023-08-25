Обмануть врага. Метинвест начал производство железных макетов военной техники – фото

Группа Метинвест начала производство железных макетов военной техники, которая вводит в заблуждение российских оккупантов на поле боя. Об этом сообщается на сайте компании.

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Как отмечается, налажено производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий.

Эти макеты вводят россиян в заблуждение и заставляют их использовать дорогостоящие высокоточные боеприпасы (ракеты, снаряды, дроны) для уничтожения этих инженерных сооружений вместо настоящей техники Сил обороны.

Сообщается, что Метинвест бесплатно передал Вооруженным Силам Украины уже более 250 таких макетов.

Подчеркивается, что конкретные модели инженерных сооружений производят в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ, учитывая потребности фронта. Внешний вид макетов не отличается от подлинной техники.

Отмечается, что для достижения точности макетов инженеры компании исследовали все физические параметры реального военного оборудования по информации из открытых источников и на основе этого создали его эскизные проекты.

"Модели, которые передали на главные направления фронта, уже не раз обманывали агрессора, становились его мишенями, спасая настоящее оборудование и жизнь украинских воинов", – говорится в сообщении.

В феврале 2023 года чехи показали производство надувных HIMARS, которые становятся обманными целями для РФ.

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