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27.06.2019, 16:54

"Объяснитесь". Зеленский публично отчитал Климкина

"Объяснитесь". Зеленский публично отчитал Климкина - Фото
Владимир Зеленский (фото - LIGA.net)

Президент возмутился тем, что глава МИД, не посоветовавшись с ним, "делает утверждения от Украины как от страны"

Президент Владимир Зеленский раскритиковал главу МИД Павла Климкина за то, что министерство ответило на ноту МИД РФ об украинских моряках, не посоветовавшись с ним. Об этом Зеленский заявил сегодня на брифинге.

"Это привело к тому, что я, как президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета", - сказал Зеленский.

Он пояснил, что имеет в ответ МИД Украины на ноту МИД РФ.

"Я в глаза - я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину - не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что Климкин не желает обсуждать такие вопросы с президентом", - сказал Зеленский.

Он заявил, что, по словам его советников, такие действия могут поставить под угрозу возвращение моряков.

"Я не понимаю, почему министр, не посоветовавшись со мной, делает утверждения от Украины как от страны, когда это – компетенция президента. Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины", - сказал Зеленский.

Он призвал Климкина публично объяснить свои действия.

По словам Зеленского, вчера был "последний день, когда нам могли вернуть моряков".

"Я предлагаю сейчас МИДу, министру направить ноту родителям моряков. Я думаю, это им будет интересно, согласно праву законам и виртуозным вещам дипломатии", - сказал Зеленский.

Вчера в МИД Украины сообщили, что получили ноту от МИД РФ, в которой содержится "циничное предложение" по суду над пленными украинскими моряками. Суть предложения, по информации МИД, – предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством". МИД Украины в ответной ноте выразил протест в связи с невыполнением РФ решения Международного трибунала по морскому праву.

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Теги: Владимир Зеленский, МИД, павел климкин, моряки
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