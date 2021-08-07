"Одни и те же люди". В Киеве есть агенты ФСБ, внедренные в оппозицию Беларуси – Грозев

Журналист-расследователь Христо Грозев заявил, что агенты ФСБ России внедрились в ряды представителей беларуской оппозиции в Киеве. Об этом он сказал в эфире Украина 24.

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"Мы уже шли по следам людей, которых мы знаем из некоторых других проектов, которые связаны с ФСБ, которых видим внедренных в беларускую оппозицию. И при этом, Некоторые из них находятся в Киеве. Этих людей мы видели в других ролях, которые были видимо засекречены. Одни и те же люди, которые появлялись в уголовных, криминальных группах, а потом появлялись и как эксперты по телевидению. Потом появлялись в Беларуси как одни из самых активных оппозиционных групп. Потом появляются в Киеве среди этих эмигрантов из Беларуси", – говорит Грозев.

По его словам, когда журналисты начали следить за агентами ФСБ в Украине – в тот же момент стало известно о смерти беларуского оппозиционера Виталия Шишова.

"Поэтому мы проверяем сейчас пересечение, возможно, этих людей, которые имеют связи с ФСБ. Мы точно знаем, что эти люди имеют связь с ФСБ. Что они были в Беларуси во время протестов, они сейчас в Киеве", – подчеркнул он.

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Станислав Стороженко

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