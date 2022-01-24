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Офис президента отреагировал на начало эвакуации части персонала посольства США

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 10:42
Офис президента отреагировал на начало эвакуации части персонала посольства США - Фото
Михаил Подоляк (Фото – пресс-служба Офиса президента)

В Офисе президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США. Советник главы ОП Михаил Подоляк высказал LIGA.net мнение, что если бы Госдепартамент США не сделал этого, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

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Подоляк отмечает, что если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации с безопасностью, было бы странно не проявить заботу о членах семей служащих посольства.

При этом он считает, что "не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, "уровень взаимодействия и эффективности останется прежним", – сказал Подоляк.

Он также считает вероятным, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

Сегодня в пресс-службе МИД заявили LIGA.net, что считают преждевременным решение Госдепа об обязательном выезде из Украины членов семей американских дипломатов и добровольном выезде самих госслужащих США. 

Читайте также: США не исключают "военных контрмер" против России в случае вторжения в Украину

Сергей Бережной, Марк Сировой
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