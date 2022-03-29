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Оккупантов отбросили от Кривого Рога на 40-60 километров – Вилкул

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 03:21
Оккупантов отбросили от Кривого Рога на 40-60 километров – Вилкул - Фото
Александр Вилкул (Скриншот видео)

Украинские военные отбросили российских оккупантов на 40-60 километров от Кривого Рога. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Врага не просто остановили по всем направлениям, но и отбросили назад от дальних подступов к городу", – сказал Вилкул.

Он сообщил, что силы обороны освободили от оккупантов еще несколько населенных пунктов Херсонской области.

"И оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 километров от города. А в некоторых направлениях – 60 километров. Линия столкновения уже находится не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область", — сказал глава военной администрации Кривого Рога.

Наталия Медведева
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кривой рог война александр вилкул
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