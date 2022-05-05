Оккупанты бьют по Марьинке фософорными бомбами – глава Донецкой ОВА

Российские оккупанты использовали против Марьинки и Марьинского района фосфорные боеприпасы. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Он сообщил, что по состоянию на 22:00 4 мая в Донецкой области подтверждена гибель двух мирных жителей, 11 человек получили ранения.

"Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас сообщили, что фосфорные боеприпасы применяются на Марьинском направлении – непосредственно по городу Марьинка и Марьинскому району", – сказал Кириленко.

Он отметил, что российские оккупанты уже не в первый и не во второй раз используют против украинцев запрещенные фосфорные боеприпасы. Каждый случай соответствующим образом зафиксирован и будет приобщен как доказательство к материалам уголовного производства.

Ожесточенные бои идут на Лиманском направлении.

"Защитники держат позиции. По возможности ни одного отступления нет, даже с учетом того, что враг не меняет свою тактику – это уничтожать, стирать с лица земли жилые районы, кварталы, и чтобы не было возможности где Вооруженным Силам делать укрепления, держать позиции и соответственно в дальнейшем переходить в наступление", – рассказал глава Донецкой ОВА.

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Наталия Медведева

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