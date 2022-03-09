Оккупанты обстрелами сорвали эвакуацию из разрушенного Изюма

Эвакуация людей из Изюма Харьковской области фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день продолжаются обстрелы. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По его словам, десятки автобусов, выехавших за жителями, так и не попали в город. Только шесть единиц транспорта эвакуировали около 250 человек.

Так же не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и другим необходимым.

Синегубов отмечает, что город практически уничтожен. Отсутствует электричество, газ, тепло, вода, не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по бомбоубежищам, чтобы известить людей об эвакуации, рассказал глава ОГА.

По предварительным данным, более 5000 человек нуждаются в эвакуации.

"Это террор со стороны российского оккупанта против мирного населения Украины!" – подчеркнул Синегубов.

В Харьковской области вражеские войска продолжают бомбить объекты критической инфраструктуры и жилье мирного населения. В Изюме – критическая ситуация. За отказ сдаться российские оккупанты осаждают город и уничтожают его.

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Вадим Ребрина

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