Оккупанты обстреливают Энергодар, взрывы не утихают: город частично без воды и света

Ночью Энергодар Запорожской области снова подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Город частично остался без света и воды. Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и по состоянию на 7:37 не утихают.

Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета, пишет Орлов.

Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.

"Прошу всех до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правила двух стен", – написал мэр Энергодара.

Также оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Криворожского района, без света остались микрорайон Ингулец и ряд населенных пунктов.

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Вадим Ребрина

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