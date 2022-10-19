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Оккупанты обстреливают Энергодар, взрывы не утихают: город частично без воды и света

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 08:19
Оккупанты обстреливают Энергодар, взрывы не утихают: город частично без воды и света - Фото
Энергодар (Фото - ЕРА)

Ночью Энергодар Запорожской области снова подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. Город частично остался без света и воды. Об этом сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и по состоянию на 7:37 не утихают.

Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета, пишет Орлов.

Оккупанты обстреливают Энергодар, взрывы не утихают: город частично без воды и света

Информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.

"Прошу всех до стабилизации ситуации оставаться дома и соблюдать правила двух стен", – написал мэр Энергодара.

  • Также оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Криворожского района, без света остались микрорайон Ингулец и ряд населенных пунктов.

Читайте также: Глава МАГАТЭ Гросси заявил о прогрессе в создании зоны безопасности для ЗАЭС

Вадим Ребрина
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обстрел энергетика Энергодар Дмитрий Орлов
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