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Оккупанты обстреляли людей при эвакуации из Гостомеля: один человек погиб, двое ранены

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 21:55
Оккупанты обстреляли людей при эвакуации из Гостомеля: один человек погиб, двое ранены - Фото
Фото: Нацполиция

Российские оккупанты обстреляли из минометов колонну мирных жителей при эвакуации из Гостомеля. Как минимум два человека ранены, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Эвакуация из Гостомеля проходила в два этапа. Первая колонна из 10 автобусов, где в основном находились матери с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, успешно добралась до места назначения. По другой колонне из четырех автобусов российские войска произвели минометный обстрел, сообщили в полиции.

В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов. Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с супругами. Оба получили ранения. К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия.

Все остальные граждане, направлявшиеся в колонне, продолжили движение и впоследствии добрались до безопасного места.

По сообщению полиции, 14 марта из Дмитровки и Немешаево были эвакуированы 500 человек.



Вадим Ребрина
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Россия война эвакуация гостомель
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