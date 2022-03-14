Оккупанты обстреляли людей при эвакуации из Гостомеля: один человек погиб, двое ранены

Российские оккупанты обстреляли из минометов колонну мирных жителей при эвакуации из Гостомеля. Как минимум два человека ранены, один погиб. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эвакуация из Гостомеля проходила в два этапа. Первая колонна из 10 автобусов, где в основном находились матери с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, успешно добралась до места назначения. По другой колонне из четырех автобусов российские войска произвели минометный обстрел, сообщили в полиции.

В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов. Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с супругами. Оба получили ранения. К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия.

Все остальные граждане, направлявшиеся в колонне, продолжили движение и впоследствии добрались до безопасного места.

По сообщению полиции, 14 марта из Дмитровки и Немешаево были эвакуированы 500 человек.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.