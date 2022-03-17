Оккупанты обстреляли Новые Петровцы в Киевской области, погиб двухлетний ребенок
17.03.2022, 18:22
Результаты обстрела в Новых Петровцах, 17 марта 2022 года (Фото - Facebook Полиции Киевской области)
Российские оккупанты обстреляли сегодня Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области. В результате попадания снаряда в жилой дом погиб двухлетний ребенок, четыре человека ранены, сообщает ГСЧС.
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Обстрелом был разрушен многоэтажный жилой дом и повреждены соседние дома.
Главное управление ГСЧС в Киевской области сообщает, что четверо взрослых и двухлетний ребенок были найдены спасателями под завалами и отправлены в Вышгородскую районную больницу, но жизнь ребенка спасти не удалось.
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