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Оккупанты обстреляли Новые Петровцы в Киевской области, погиб двухлетний ребенок

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 18:22
Оккупанты обстреляли Новые Петровцы в Киевской области, погиб двухлетний ребенок - Фото
Результаты обстрела в Новых Петровцах, 17 марта 2022 года (Фото - Facebook Полиции Киевской области)

Российские оккупанты обстреляли сегодня Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области. В результате попадания снаряда в жилой дом погиб двухлетний ребенок, четыре человека ранены, сообщает ГСЧС.

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Обстрелом был разрушен многоэтажный жилой дом и повреждены соседние дома. 

Главное управление ГСЧС в Киевской области сообщает, что четверо взрослых и двухлетний ребенок были найдены спасателями под завалами и отправлены в Вышгородскую районную больницу, но жизнь ребенка спасти не удалось.  

Сергей Бережной
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киевская область убийство ребенка
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