Оккупанты обстреляли Новые Петровцы в Киевской области, погиб двухлетний ребенок

Российские оккупанты обстреляли сегодня Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области. В результате попадания снаряда в жилой дом погиб двухлетний ребенок, четыре человека ранены, сообщает ГСЧС.

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Обстрелом был разрушен многоэтажный жилой дом и повреждены соседние дома.

Главное управление ГСЧС в Киевской области сообщает, что четверо взрослых и двухлетний ребенок были найдены спасателями под завалами и отправлены в Вышгородскую районную больницу, но жизнь ребенка спасти не удалось.

Сергей Бережной

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