Оккупанты паникуют: Я уже жалею, что сюда поехал. СБУ опубликовала перехват разговоров
Российские оккупанты, которые сейчас находятся в Харьковской области, деморализованы из-за отпора украинских войск. СБУ опубликовала перехват разговора, в котором захватчик жалуется матери.
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Оккупант рассказывает, что они паникуют – ВСУ стреляют из минометов и танков, а им командование не разрешает отступать.
Захватчик говорит матери, что на передовой находятся только рядовые солдаты, а командование стоит дальше, на более безопасном расстоянии.
"Я очень сожалею, что сюда поехал. Здесь каждый день на счету", – говорит он.
Женщина ему отвечает, что теперь она тоже жалеет, что он поехал захватывать украинские земли.
- Российские оккупанты отправляют домой из Мариуполя караваны с ликвидированными военными РФ, а вместо новых брошенных на это направление танков вывозят подбитый металлолом. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный СБУ.
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