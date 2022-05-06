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Оккупанты паникуют: Я уже жалею, что сюда поехал. СБУ опубликовала перехват разговоров

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 19:11
Оккупанты паникуют: Я уже жалею, что сюда поехал. СБУ опубликовала перехват разговоров - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Российские оккупанты, которые сейчас находятся в Харьковской области, деморализованы из-за отпора украинских войск. СБУ опубликовала перехват разговора, в котором захватчик жалуется матери.

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Оккупант рассказывает, что они паникуют – ВСУ стреляют из минометов и танков, а им командование не разрешает отступать.

Захватчик говорит матери, что на передовой находятся только рядовые солдаты, а командование стоит дальше, на более безопасном расстоянии.

"Я очень сожалею, что сюда поехал. Здесь каждый день на счету", – говорит он.

Женщина ему отвечает, что теперь она тоже жалеет, что он поехал захватывать украинские земли.

  • Российские оккупанты отправляют домой из Мариуполя караваны с ликвидированными военными РФ, а вместо новых брошенных на это направление танков вывозят подбитый металлолом. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора, опубликованный СБУ.

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Яна Катасонова
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сбу перехват
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