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Оккупанты планируют устроить принудительную мобилизацию женщин в ОРДЛО – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 16:20
Оккупанты планируют устроить принудительную мобилизацию женщин в ОРДЛО – омбудсмен - Фото
Фото - Telegram Денисовой

Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины скрытую мобилизацию, а в ряды российской армии планируют призвать даже женщин. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках "мобилизации" оккупанты потребовали от руководителей местных предприятий провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Оккупантов интересуют следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Денисова отметила, что скрытая мобилизация идет также в Крыму, где многие граждане во время призыва отказываются воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ.

Омбудсмен сообщила, что всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в Саках и Сакском районе, с 16 по 20 мая вызывают в военкомат для сверки.

  • По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, "мобилизованные" из ОРДЛО не успевают сдаваться в плен из-за близости боевых столкновений и неопытности. Число погибших исчисляется тысячами.
  • О колоссальных потерях в рядах "мобилизованных" также сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, они "гибнут пачками", а местные больницы переполнены ранеными оккупантами с оторванными конечностями.

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Оксана Житнюк
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Людмила Денисова Крым ордло мобилизация
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