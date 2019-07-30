Оккупанты "посчитают" население на неподконтрольных территориях

КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)

Террористы, поддерживаемые страной-оккупантом РФ, проведут "перепись населения" в Донбассе, где среди прочего жителей спросят о том, "как конфликт в Донбассе повлиял на их жизнь" или попросят оценить "позитивные изменения" после незаконного самопровозглашения псевдореспублик. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам издания, "подсчет населения" в оккупации после выдачи российских паспортов - новое задание террористических группировок, инициатором "переписи" называют Россию - главного финансового донора неподконтрольной части Донбасса.

Радио Свобода цитирует журналиста из Луганска Александра Белокобыльского, живущего в Харькове, который заявляет, что в стране-оккупанте считают, что с Донбасса подают завышенные цифры о количестве населения и в итоге деньги, выделяемые террористам для содержания неподконтрольных Украине территорий, идут на "мертвые души".

На "перепись" планируют потратить несколько сотен миллионов рублей. Издание отмечает, что среди вопросов о возрасте, образовании или знании языков могут появиться и политические темы, например, "как вы видете дальнейшую судьбу региона (Донбасса - ред.)".

Белокобыльский заявляет, что помещение таких вопросов в анкету связано с возможными выборами, предусмотренными минскими договоренностями: "Кремль хочет четко знать, сколько будет голосов людей, кто поддался на протяжение пяти лет массированной обработке пропагандой".

Ранее в РФ заявили, что уже раздали 7000 паспортов жителям Донбасса.