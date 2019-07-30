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Оккупанты "посчитают" население на неподконтрольных территориях

Оккупанты "посчитают" население на неподконтрольных территориях - Фото
КПВВ Станица Луганская (фото - president.gov.ua)
30.07.2019, 12:20

"Перепись" населения планируют провести в октябре 2019 года

Террористы, поддерживаемые страной-оккупантом РФ, проведут "перепись населения" в Донбассе, где среди прочего жителей спросят о том, "как конфликт в Донбассе повлиял на их жизнь" или попросят оценить "позитивные изменения" после незаконного самопровозглашения псевдореспублик. Об этом сообщает Радио Свобода

По словам издания, "подсчет населения" в оккупации после выдачи российских паспортов - новое задание террористических группировок, инициатором "переписи" называют Россию - главного финансового донора неподконтрольной части Донбасса. 

Радио Свобода цитирует журналиста из Луганска Александра Белокобыльского, живущего в Харькове, который заявляет, что в стране-оккупанте считают, что с Донбасса подают завышенные цифры о количестве населения и в итоге деньги, выделяемые террористам для содержания неподконтрольных Украине территорий, идут на "мертвые души". 

На "перепись" планируют потратить несколько сотен миллионов рублей. Издание отмечает, что среди вопросов о возрасте, образовании или знании языков могут появиться и политические темы, например, "как вы видете дальнейшую судьбу региона (Донбасса - ред.)". 

Белокобыльский заявляет, что помещение таких вопросов в анкету связано с возможными выборами, предусмотренными минскими договоренностями: "Кремль хочет четко знать, сколько будет голосов людей, кто поддался на протяжение пяти лет массированной обработке пропагандой". 

Ранее в РФ заявили, что уже раздали 7000 паспортов жителям Донбасса. 

 

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война Донбасс перепись населения
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