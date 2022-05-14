Оккупанты разрушили в Одессе отель, в котором любили останавливаться российские политики

Одесский бизнесмен Сергей Демидов, директор гостиницы Grand Pettine, где раньше любили останавливаться известные российские политики и по которой на прошлой неделе российские оккупанты ударили ракетой, сказал в комментарии CNN, что расстроен вторжением РФ в Украину.

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Демидов был видным членом пророссийской Партии регионов. Теперь он предпочитает забыть об этой части своей жизни, пишет телеканал.

По данным Думской, Демидов был депутатом Одесского облсовета от Партии регионов. Также он является владельцем Южного рынка. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

"Демидов расстроен вторжением России в Украину. Для директора пляжного гостиничного комплекса Grand Pettine это, пожалуй, неизбежно, так как на прошлой неделе большая его часть была разрушена российской крылатой ракетой", – пишет CNN.

В комментарии телеканалу Демидов сказал, что понимает иронию нападения. Десять лет назад, когда в Украине были сильны пророссийские силы, в Grand Pettine гостили видные российские политические деятели и представители СМИ. В комплексе проводились конференции, посвященные "братству Украины и России".

"Сюда приезжали, останавливались многие российские политики, многие известные российские люди. Российские политологи, депутаты, все эти негодяи сюда приезжали", — сказал он.

"Для всех было очевидно, что в гостинице не было ни боеприпасов, ни войск. Это лечебно-развлекательно-туристический комплекс. Видимо, те, кто направляет эти ракеты, вообще не понимают, куда они их направляют", — сказал Демидов, добавив, что ракетная атака "лишила нас работы как минимум на год".

Что касается его нынешних политических взглядов, Демидов сказал: "Я украинец, я патриот Одессы, я стопроцентный украинец!".

Четырехзвездочный отель Grand Pettine, по данным американского телеканала, принадлежит немецкой компании.

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Вадим Ребрина

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