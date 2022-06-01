Оккупанты с Кинбурнской косы обстреляли "Градами" Очаков
01.06.2022, 19:26
Спикер ОК "Юг" (скриншот с видео)
Оккупанты с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" обстреляли Очаков Николаевской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Для корректировки огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники.
В результате удара разрушен частный дом, существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. Пожар удалось потушить. По предварительной информации, ранения получил один человек.
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