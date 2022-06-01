Оккупанты с Кинбурнской косы обстреляли "Градами" Очаков

Оккупанты с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" обстреляли Очаков Николаевской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Для корректировки огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники.

В результате удара разрушен частный дом, существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно. Пожар удалось потушить. По предварительной информации, ранения получил один человек.

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Вадим Ребрина

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