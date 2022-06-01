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Оккупанты ударили ракетами по транспортной инфраструктуре во Львовской области

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 23:35
Оккупанты ударили ракетами по транспортной инфраструктуре во Львовской области - Фото
Максим Козицкий (фото: Facebook/kozytskyy.maksym.official)
дополнено

Российские оккупанты, по предварительной информации, нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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"Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших в данный момент нет. Информация уточняется", – написал он.

ДОПОЛНЕНО В 00:10.

Козицкий уточнил, что на данный момент известно, что в Стрыйском районе ранены пять человек.

"Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизням нет", – написал он.

Больше информации глава Львовской ОВА пообещал сообщить утром.

  • Сегодня оккупанты с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" обстреляли Очаков Николаевской области. 
Вадим Ребрина
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обстрел Львов
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