Оккупанты ударили ракетами по транспортной инфраструктуре во Львовской области
01.06.2022, 23:35
Максим Козицкий (фото: Facebook/kozytskyy.maksym.official)
дополнено
Российские оккупанты, по предварительной информации, нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Предварительно: ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Два человека ранены. Информации о погибших в данный момент нет. Информация уточняется", – написал он.
ДОПОЛНЕНО В 00:10.
Козицкий уточнил, что на данный момент известно, что в Стрыйском районе ранены пять человек.
"Их состояние медики оценивают как легкое или средней тяжести. Угрозы жизням нет", – написал он.
Больше информации глава Львовской ОВА пообещал сообщить утром.
- Сегодня оккупанты с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" обстреляли Очаков Николаевской области.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии