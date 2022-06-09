Оккупанты уничтожили символ Северодонецка – Ледовый дворец: фото
09.06.2022, 22:19
Фото: Telegram Сергея Гайдая
Оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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"5000 северодончан (именно столько вмещал зал) больше не посетят концерт на лучшей сцене города…" – написал он.
По словам Гайдая, россияне уничтожили Ледовый дворец снарядами.
"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка. Вдребезги… Не простим, ублюдки!" – отметил глава ОВА.
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