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Оккупанты уничтожили символ Северодонецка – Ледовый дворец: фото

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 22:19
Оккупанты уничтожили символ Северодонецка – Ледовый дворец: фото - Фото
Фото: Telegram Сергея Гайдая

Оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"5000 северодончан (именно столько вмещал зал) больше не посетят концерт на лучшей сцене города…" – написал он.

Оккупанты уничтожили символ Северодонецка – Ледовый дворец: фото

По словам Гайдая, россияне уничтожили Ледовый дворец снарядами.

"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка. Вдребезги… Не простим, ублюдки!" – отметил глава ОВА.

Читайте также: Гайдай: ВСУ зачистят Северодонецк за два-три дня, если Запад быстро даст достаточно оружия

Вадим Ребрина
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северодонецк Сергей Гайдай ледовый дворец
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