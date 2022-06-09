Оккупанты уничтожили символ Северодонецка – Ледовый дворец: фото

Оккупанты снарядами уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"5000 северодончан (именно столько вмещал зал) больше не посетят концерт на лучшей сцене города…" – написал он.

По словам Гайдая, россияне уничтожили Ледовый дворец снарядами.

"Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка. Вдребезги… Не простим, ублюдки!" – отметил глава ОВА.

Читайте также: Гайдай: ВСУ зачистят Северодонецк за два-три дня, если Запад быстро даст достаточно оружия

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.