Оккупанты, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области – ISW

Эксперты американского Института по изучению войны (ISW) полагают, что российские оккупанты, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области. Об этом говорится в сводке ISW по итогам 22 июня.

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Как отмечается, в течение суток российские войска сосредоточились на оборонительных операциях вдоль южной оси и, возможно, добились незначительных успехов в Николаевской области, к северу от Херсона.

Гипотеза аналитиков ISW основана на сообщении спикера Минобороны Александра Мотузяника о том, что неустановленные части 8-й и 49-й общевойсковых армий России, 22-го армейского корпуса и неуказанные Воздушно-десантные войска действуют между Николаевской и Херсонской областями, чтобы предотвратить дальнейшие украинские контратаки на Херсон.

Кроме того ISW приводят информацию с российского Telegram-канала о том, что оккупанты якобы взяли под контроль три населенных пункта (Новопетровку, Бурхановку и Калиновку) в пределах 25 км от границы Херсонской и Николаевской области.

В то же время эксперты цитируют замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который заявил, что украинские войска отбили Киселевку и в настоящее время находятся в пределах 15 км от Херсона.

"Это указывает на то, что российские войска испытывают значительное давление, защищая границы оккупированных ими районов от украинских контратак", – резюмировали в ISW.

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Наталия Медведева

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