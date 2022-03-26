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Оккупанты вторглись в Славутич и похитили мэра. Люди вышли на митинг за Украину – видео

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26.03.2022, 10:52
Оккупанты вторглись в Славутич и похитили мэра. Люди вышли на митинг за Украину – видео - Фото
Славутич (Фото - Telegram Павлюка)
дополнено

Российские оккупанты вторглись в город Славутич Киевской области, захватили городскую больницу и похитили мэра Юрия Фомичева. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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По данным главы Киевской ОВА, жители Славутича вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади города и скандируют: "Славутич – это Украина!", "Слава Украине!". Также жители города развернули большой государственный флаг.

Оккупанты вторглись в Славутич и похитили мэра. Люди вышли на митинг за Украину – видео

Россияне во время митинга открыли огонь в воздух и начали бросать светошумовые гранаты в людей.

Однако жители не расходятся – наоборот, по словам Павлюка, их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, которую захватили российские войска.

Павлюк сообщил, что, по последней информации, мэр Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу.

ДОПОЛНЕНО В 11:35. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео из Славутича, на котором местные жители скандируют: "Домой!" и "Фашисты!" в адрес оккупантов. Российские военные с техникой стали у здания больницы, слышны выстрелы.

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Оксана Житнюк
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война славутич александр павлюк
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