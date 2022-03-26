Оккупанты вторглись в Славутич и похитили мэра. Люди вышли на митинг за Украину – видео
Российские оккупанты вторглись в город Славутич Киевской области, захватили городскую больницу и похитили мэра Юрия Фомичева. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным главы Киевской ОВА, жители Славутича вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади города и скандируют: "Славутич – это Украина!", "Слава Украине!". Также жители города развернули большой государственный флаг.
Россияне во время митинга открыли огонь в воздух и начали бросать светошумовые гранаты в людей.
Однако жители не расходятся – наоборот, по словам Павлюка, их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, которую захватили российские войска.
Павлюк сообщил, что, по последней информации, мэр Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу.
ДОПОЛНЕНО В 11:35. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео из Славутича, на котором местные жители скандируют: "Домой!" и "Фашисты!" в адрес оккупантов. Российские военные с техникой стали у здания больницы, слышны выстрелы.
Читайте также: Бои, попытки штурма и обстрелы жилых кварталов: ситуация в регионах на утро 26 марта
Комментарии