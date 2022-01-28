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Оккупанты захватили двух украинских рыбаков в Черном море – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 22:56
Оккупанты захватили двух украинских рыбаков в Черном море – омбудсмен - Фото
Людмила Денисова (фото - LIGA.net)

Российские пограничники захватили двух украинских рыбаков, на судне которых отказал двигатель, и его прибило к берегу города Щелкино в оккупированном Крыму. Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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"Два рыбака Руслан Романюта и Иван Герасименко вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне "Волга" из города Геническа Херсонской области и домой не вернулись", – написала она.

По предварительной информации омбудсмена, на судне отказал двигатель, и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Рыбаков захватили российские пограничники в акватории Черного моря, о чем не была проинформирована украинская сторона, отметила Денисова.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса о насильственном исчезновении.

"Задержание украинских рыбаков страной-оккупантом противоречит всем международным нормам права. Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры по освобождению незаконно задержанных граждан Украины", – написала Денисова.

Она отметила, что украинская власть делает все возможное для защиты прав украинских рыболовов и их возвращения домой.

Оккупанты захватили двух украинских рыбаков в Черном море – омбудсмен
СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
  • 21 января президент Владимир Зеленский ввел в действие экономические санкции, принятые на заседании СНБО 30 декабря 2021 года против ряда российских граждан, представителей оккупационной администрации Крыма и так называемых судей. В списке также российский дизайнер Артемий Лебедев, который поддерживает оккупацию Крыма. Также санкции введены против основателя, гендиректора и ряда менеджеров и архитекторов австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au из-за строительства оперного театра в оккупированном Россией Севастополе. 
Вадим Ребрина
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Людмила Денисова Крым
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