Оккупанты заявили, что договорились о вывозе зерна из Одессы. Киев не подтверждает

Украина еще не одобрила "план Эрдогана" вывоза по морю украинского зерна из Одессы, который предполагает разминирование подходов к городу, турецкое военное сопровождение сухогрузов до нейтральных вод, а затем российское – до Босфора. Об этом со ссылкой на "ознакомленных с соглашением людей" пишет Bloomberg.

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Накануне пропагандистское российское издание Известия со ссылкой на "высокопоставленный источник" написало, что Турция, Украина и страна-оккупант РФ якобы разработали предварительный план вывоза зерна из Одессы.

"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли", – передают его слова росСМИ.

У оккупантов утверждают, что эта дорожная карта якобы согласована с Турцией "и Украиной", и речь сейчас идет лишь о "детализации точного маршрута".

LIGA.net направила запрос о комментарии в Офис президента.

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Как сказал замглавы Минэкономики Тарас Качка, заранее сообщая о достижении сделки, Москва "стремится переложить ответственность на Украину" за срыв поставок продовольствия.

"Но факт остается фактом: продовольственный кризис был искусственно создан Россией и только Россией", – подчеркнул он.

СПРАВКА. Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели одной из главных тем на глобальной повестке дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание . Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели одной из главных тем на глобальной повестке дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусь в балтийские порты. Запад пытается найти выход из ситуации с российской блокадой. В Кремле уверяют, что готовы разблокировать проходы из украинских портов, пока что только от Одессы, в обмен на снятие части санкций. В Украине считают, что россияне могут атаковать Одессу, как только разминируют подходы к городу "для зерна".

8 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет в Анкаре и, как ожидается, будет обсуждать тему разблокирования Черного моря с турецкими властями. Будет ли на этих переговорах представитель Украины, пока неизвестно.

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Евгений Пилипенко

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