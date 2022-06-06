Оккупанты заявили, что договорились о вывозе зерна из Одессы. Киев не подтверждает
Украина еще не одобрила "план Эрдогана" вывоза по морю украинского зерна из Одессы, который предполагает разминирование подходов к городу, турецкое военное сопровождение сухогрузов до нейтральных вод, а затем российское – до Босфора. Об этом со ссылкой на "ознакомленных с соглашением людей" пишет Bloomberg.
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Накануне пропагандистское российское издание Известия со ссылкой на "высокопоставленный источник" написало, что Турция, Украина и страна-оккупант РФ якобы разработали предварительный план вывоза зерна из Одессы.
"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли", – передают его слова росСМИ.
У оккупантов утверждают, что эта дорожная карта якобы согласована с Турцией "и Украиной", и речь сейчас идет лишь о "детализации точного маршрута".
LIGA.net направила запрос о комментарии в Офис президента.
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Как сказал замглавы Минэкономики Тарас Качка, заранее сообщая о достижении сделки, Москва "стремится переложить ответственность на Украину" за срыв поставок продовольствия.
"Но факт остается фактом: продовольственный кризис был искусственно создан Россией и только Россией", – подчеркнул он.
8 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет в Анкаре и, как ожидается, будет обсуждать тему разблокирования Черного моря с турецкими властями. Будет ли на этих переговорах представитель Украины, пока неизвестно.
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