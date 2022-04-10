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Оккупированный Херсон вышел на мощный протест – видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 15:35
Оккупированный Херсон вышел на мощный протест – видео - Фото
Иллюстративное фото (Фото - пресс-служба ОП)

В Херсоне, который временно оккупирован войсками России, прошла акция гражданского протеста. 

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Участники акции вышли в центр города с флагами Украины. Под угрозой применения оружия оккупантами они скандировали: "Ганьба!" и "Херсон – це Україна!"

"Много людей запугано, многие на свой страх и риск покинули область Очень многие просто пропали, и установить, что с ними, сегодня невозможно. Каждый новый митинг – это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят", – написал в Facebook первый заместитель мэра города Юрий Соболевский.

Сергей Бережной
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Херсон протест
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