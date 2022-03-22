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Около 300 оккупантов в Сумской области отказались выполнять приказ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 07:39
Около 300 оккупантов в Сумской области отказались выполнять приказ – Генштаб - Фото
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

В Сумской области 300 российских военных отказались воевать, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Это произошло в Ахтырском районе.

"Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции", – говорится в сообщении.

Запасов еды и боеприпасов у оккупантов не более чем на три дня – сводка Генштаба

Катерина Амеліна
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