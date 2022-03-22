Около 300 оккупантов в Сумской области отказались выполнять приказ – Генштаб
22.03.2022, 07:39
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)
В Сумской области 300 российских военных отказались воевать, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Это произошло в Ахтырском районе.
"Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий, и, на 70 единицах техники, покинули район проведения операции", – говорится в сообщении.
Запасов еды и боеприпасов у оккупантов не более чем на три дня – сводка Генштаба
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