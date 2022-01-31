ООН известно как минимум о ста убитых талибами афганских госслужащих – Reuters

Талибы и их союзники в Афганистане убили десятки чиновников предыдущей власти, которые сотрудничали с международным военным контингентом. Reuters утверждает, что такие данные содержит доклад о ситуации в Афганистане, который офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подготовил для Совета Безопасности, и текст которого есть в распоряжении агентства.

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По сообщениям, в докладе говорится, что, несмотря на всеобщую амнистию, объявленную талибами, миссия ООН "продолжает получать заслуживающие доверия данные об убийствах, похищениях людей и других нарушениях" в отношении бывших должностных лиц, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с возглавляемым США международным военным контингентом.

"Заслуживающими доверия" миссия сочла сообщения об убийстве более 100 из этих лиц. Более двух третей этих убийств были совершены предположительно талибами или их сторонниками.

Согласно докладу, также имеются заслуживающие доверия свидетельства о внесудебных казнях по меньшей мере 50 человек, которых подозревали в принадлежности к местному отделению Исламского государства.

Сообщается, что доклад отражает также общее ухудшение условий жизни 39-миллионного населения Афганистана после прихода к власти талибов - даже несмотря на прекращение боевых действий. В нем говорится, что "социальная и экономическая системы страны схлопываются", а также о гуманитарном и экономическом кризисе, который усугубился после того, как талибы захватили Кабул, а международные доноры сократили критически важную для страны финансовую помощь.

С 22 по 24 января 2022 года в Норвегии проходили переговоры представителей движения Талибан и Евросоюза – обсуждалась возможность оказания Афганистану гуманитарной помощи в обмен на согласие талибов соблюдать права человека и обеспечить равноправие для женщин.

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Сергей Бережной

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