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ООН: С начала войны в Украине зафиксировали 1417 убитых гражданских, но их намного больше

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 04:54
ООН: С начала войны в Украине зафиксировали 1417 убитых гражданских, но их намного больше - Фото
Обстрел Лисичанска (Фото - Сергей Гайдай)

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало отчет по количеству мирных украинцев, которые были убиты и ранены, после того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Отчет опубликован на сайте организации.

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ООН предоставила данные за период с 04:00 24 февраля до 24:00 2 апреля. 

УВКПЧ зафиксировало 3455 жертв среди гражданского населения в Украине – 1417 убитых и 2038 раненых.

По данным ООН, убиты 293 мужчины, 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей и 802 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранены 241 мужчина, 187 женщин, 41 девочка и 38 мальчиков, а также 92 ребенка и 1439 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях: 1504 пострадавших (468 убитых и 1036 раненых).

На подконтрольной правительству территории: 1 185 жертв (401 убитый и 784 раненых)

На территории, контролируемой террористами: 319 жертв (67 убитых и 252 раненых)

В других областях Украины (в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях): 1951 пострадавший (949 убитых и 1002 раненых).

В ООН сообщают, что большинство зафиксированных жертв среди мирного населения вызваны применением оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

УВКПЧ считает, что фактические цифры потерь значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Ирпеня (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику.

УВКПЧ сообщает, что получила отчет Генпрокуратуры Украины, согласно которому по состоянию на 8:00 3 апреля 158 детей были убиты и не менее 258 получили ранения.

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Наталия Медведева
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