Опрос о личном оружии завершен: за свободное владение оружием высказались почти 59%

В сервисе Дія завершен опрос о варианте владения оружием, который предпочли бы граждане Украины. Ответ "для личной защиты" набрал 58,75% голосов.

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25 мая в Дія стартовал опрос о том, какой вариант владения оружием украинцы считают наиболее приемлемым. Опрос инициировал глава МВД Денис Монастырский после того, как парламент проголосовал в первом чтении за законопроект об обороте огнестрельного оружия.

В итоге предложенные пользователям Дія варианты ответов поддержали:

Для специальных надобностей (с особыми условиями хранения и без права ношения) – 19,43%

Для личной защиты (с правом ношения) – 58,75%

Против права на владение оружием – 21,82%.

Согласно карточке опроса, в нем приняли участие 1 726 452 пользователя.

26 мая министр обороны Алексей Резников разъяснил свою позицию по либерализации оборота оружия в Украине.

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Сергей Бережной

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