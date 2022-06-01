Опрос о личном оружии завершен: за свободное владение оружием высказались почти 59%
01.06.2022, 14:51
Иллюстративное фото (depositphotos.com)
В сервисе Дія завершен опрос о варианте владения оружием, который предпочли бы граждане Украины. Ответ "для личной защиты" набрал 58,75% голосов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
25 мая в Дія стартовал опрос о том, какой вариант владения оружием украинцы считают наиболее приемлемым. Опрос инициировал глава МВД Денис Монастырский после того, как парламент проголосовал в первом чтении за законопроект об обороте огнестрельного оружия.
В итоге предложенные пользователям Дія варианты ответов поддержали:
- Для специальных надобностей (с особыми условиями хранения и без права ношения) – 19,43%
- Для личной защиты (с правом ношения) – 58,75%
- Против права на владение оружием – 21,82%.
Согласно карточке опроса, в нем приняли участие 1 726 452 пользователя.
- 26 мая министр обороны Алексей Резников разъяснил свою позицию по либерализации оборота оружия в Украине.
Читайте также: Вооружен и очень легален. Условия владения боевым оружием в США
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии