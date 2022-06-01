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Опрос о личном оружии завершен: за свободное владение оружием высказались почти 59%

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 14:51
Опрос о личном оружии завершен: за свободное владение оружием высказались почти 59% - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

В сервисе Дія завершен опрос о варианте владения оружием, который предпочли бы граждане Украины. Ответ "для личной защиты" набрал 58,75% голосов.

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25 мая в Дія стартовал опрос о том, какой вариант владения оружием украинцы считают наиболее приемлемым. Опрос инициировал глава МВД Денис Монастырский после того, как парламент проголосовал в первом чтении за законопроект об обороте огнестрельного оружия.

В итоге предложенные пользователям Дія варианты ответов поддержали:

  • Для специальных надобностей (с особыми условиями хранения и без права ношения) – 19,43%
  • Для личной защиты (с правом ношения) – 58,75%
  • Против права на владение оружием – 21,82%.

Итоги опроса в Дія о владении оружием

Согласно карточке опроса, в нем приняли участие 1 726 452 пользователя.

Итоги опроса в Дія о владении оружием

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Сергей Бережной
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