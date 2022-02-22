Опубликован договор о дружбе России с террористической организацией ДНР
На сайте нелегитимной Госдумы РФ появился текст договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и террористической организацией ДНР, который "создает правовую основу" для пребывания на оккупированных территориях Донбасса российских войск.
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"Договаривающиеся стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности Российской Федерации и Донецкой Народной Республики", – сказано в тексте договора.
Также, согласно документу, РФ и террористы будут "совместно принимать все доступные им меры для устранения угрозы миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них".
Договором предусматривается, что РФ и донецкие террористы будут предоставлять друг другу "право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории".
Документ также содержит обязательства сторон "не участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них".
Предусматривается, что стороны заключат отдельное соглашение о прохождении "государственной границы" между РФ и оккупированными ею территориями Украины. Охрана границы будет осуществляться "совместными усилиями".
В договоре также идет речь о том, что стороны будут "принимать меры для объединения энергетических и транспортных систем, взаимоувязывания систем связи и телекоммуникаций".
Договор заключается на 10 лет. Его действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды.
Госдума планирует ратифицировать этот и аналогичный договор с луганскими террористами сегодня, 22 февраля.
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