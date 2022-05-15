Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде, но на нардепов это не повлияет – Стефанчук

Фракция ОПЗЖ перестала существовать в Верховной Раде, но это никак не скажется на нардепах, которые в нее входили. Об этом сказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в интервью Укринформу.

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12 мая фракция ОПЗЖ в официально перестала существовать в Раде, поскольку ее состав был менее 17 народных депутатов. Однако в парламенте сейчас существует Платформа за жизнь и мир, которую создали депутаты бывшей ОПЗЖ.

Стефанчука спросили, нет ли у парламента возможности лишить этих депутатов мандата.

"Да, учитывая, что количество народных депутатов в ОПЗЖ стало меньше 17, эта фракция, согласно регламенту ВР, перестала существовать в парламенте. Понятно, что это не влияет на депутатов, которые были ее членами", – сказал Стефанчук.

По его словам, это связано с тем, что в Конституции есть четкий список оснований лишения депутатского мандата, и Рада идет по пути, предусмотренному Конституцией Украины, и не может поступать незаконным способом.

"Мне кажется, что самый лучший вариант уничтожения пророссийских фракций и партий будет продемонстрирован на следующих выборах, потому что именно народ даст оценку всем им. Это будет законный способ, которым мы сможем очистить власть от прорашистских влияний", – заявил спикер Рады.

20 марта СНБО приостановила деятельность ряда партий на период действия военного положения, в том числе и ОПЗЖ.

14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте.

12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.

Оксана Житнюк

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