Орбан может продолжать заигрывать с Россией, но долго это не будет – Зеленский

Победа на парламентских выборах не защитит премьера Венгрии Виктора Орбана от того, что скоро "ему придется выбирать между Россией и другим миром". Об этом заявил во время общения с представителями украинских СМИ президент Владимир Зеленский.

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Журналист спросил, что делать с тем, что в Сербии и Венгрии у власти пророссийские силы (которые, как перебил его Зеленский, "поддерживают Россию - так и есть"), а международные институты бессильны против агрессора.

Глава государства улыбнулся и сказал, что "была бы возможность, я бы сказал вам, что с этим делать, но у нас нет таких полномочий".

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Зеленский рассказал, что "хотел найти отношения" с Орбаном, сам ему звонил несколько раз, предлагал встретиться, причем в Будапеште.

"Он боялся. Это было еще до выборов, я уверен в этом. Он может обидеться, говорить о том, что "я никого не боюсь"... Можно до потери пульса это говорить, но все всё понимают. Он боится влияния РФ на его страну. Это влияние есть", - сказал президент.

"Он может говорить, что выбирает Венгрию, но Венгрия является частью другого мира. <...> Он может продолжать заигрывать [с РФ] - ему нужны дешевые энергоресурсы. Долго это не будет", - спрогнозировал глава государства.

Он добавил, что "даже в этом я не вижу больших проблем".

"Что он может сделать? Блокировать вступление в НАТО? Он и так блокировал, но не только от него это зависит. Я б даже сказал, что от него в отношении НАТО не все зависело точно", - подчеркнул он и сказал, что у него практически нет никаких отношений с Орбаном.

Президент несколько раз разделял в ответе Орбана и венгерский народ, который, по его словам, поддерживает Украину и ее стремления.

27 марта 2022 года президент Польши Дуда раскритиковал отношение Орбана к войне. По его словам, Орбан довел Венгрию до того, что она "полностью зависит от России".

28 марта отменили встречу министров обороны Вышеградской четверки в Будапеште – Польша, Словакия и Чехия отказались от участия из-за позиции Венгрии по Украине.

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Евгений Пилипенко

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