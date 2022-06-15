Остин на открытии Рамштайна-3: Мы не можем медлить с помощью Украине – ставки очень высоки

Запад должен усиливать военную поддержку Украины и не медлить, ведь ставки очень высоки – широкомасштабное вторжение России ставит под угрозу безопасность Европы и мировой порядок, основанный на правилах. Об этом заявил перед третьей встречей в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин.

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"Я благодарен значительной военной помощи, которую контактная группа (стран формата Рамштайн, – ред.) уже предоставила. Но мы не можем себе позволить медлить и терять темп – ставки очень высоки", – сказал он и позже еще раз подчеркнул: нет времени, чтобы его тратить впустую.

По словам Остина, Россия сосредоточила внимание на Донбассе, использует дальнобойное оружие и продолжает неизбирательные бомбежки. Он отметил, что находится в тесном контакте с министром обороны Алексеем Резниковым и старается удовлетворить потребности украинских сил, в частности в дальнобойном оружии.

Остин напомнил, что США поставляли Украине гаубицы, вертолеты, контрбатарейные радары, Javelin и другое оружие. По его словам, Вашингтон намерен еще больше расширять возможности украинской армии, в частности будет поставлять РСЗО HIMARS.

"Это (поставки HIMARS, – ред.) значительно усилит возможности Украины. Особенно в комбинации с дополнительными поставками "натовских" ракетных систем от Великобритании и других партнеров", – сказал он.

Остин призвал участников встречи приложить еще большие усилия, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя, своих граждан и свою территорию. Он также подчеркнул, что неспровоцированное вторжение РФ угрожает не только Украине, но всей системе безопасности в Европе и мировому порядку, основанному на правилах.

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Марк Сировой

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