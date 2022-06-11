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Освободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление в направлении Херсона — горсовет

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 14:44
Освободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление в направлении Херсона — горсовет - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступление в Херсонской области на направлениях трех поселков. Об этом сообщает горсовет Херсона в Facebook.

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Известно, что украинские воины ведут контрнаступление в направлении поселков Киселевка, Солдатское и Александровка в Херсонской области. ВСУ уже освободили от оккупантов Таврийское. 

Отметим, что расстояние от Киселевки до Херсона составляет всего 26 км. 

Точки контрнаступления ВСУ в Херсонской области (Фото: googlemaps)

Недавно в ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ.

Читайте также: Херсон стратегически важен, а Путин бросил все силы на символический Северодонецк – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсонская область контрнаступление
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