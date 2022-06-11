Освободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление в направлении Херсона — горсовет

Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступление в Херсонской области на направлениях трех поселков. Об этом сообщает горсовет Херсона в Facebook.

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Известно, что украинские воины ведут контрнаступление в направлении поселков Киселевка, Солдатское и Александровка в Херсонской области. ВСУ уже освободили от оккупантов Таврийское.

Отметим, что расстояние от Киселевки до Херсона составляет всего 26 км.

Недавно в ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ.

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщал, что в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.

Российские оккупанты пытались атаковать в Херсонской области, однако — безуспешно.

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Дмитрий Гриниченко

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