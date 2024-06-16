Освобожденная из плена РФ полицейская два года подвергалась сексуальному насилию – Лубинец

Омбудсмен Лубинец рассказал о пытках над украинскими пленными со стороны оккупантов, в том числе речь идет и о сексуальном насилии

Дмитрий Лубинец (Фото - Facebook Дмитро Лубінець)

Возвращенная в Украину в рамках 52-го обмена полицейская из Мариуполя подвергалась сексуальному насилию со стороны оккупантов на протяжении всего времени, пока была в плену РФ. Об этом во время гуманитарной панели на Глобальном саммите мира в Швейцарии сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Он напомнил, что во время последнего обмена пленными между Украиной и РФ удалось освободить из российского плена 75 человек, четверо из которых были гражданскими. Одна из освобожденных – 24-летняя полицейская, которая более двух лет провела в плену РФ. По международному гуманитарному праву она как представительница полиции не военнопленная, но россияне считали ее таковой.

"Она рассказала моим представителям, что все эти два года она была под сексуальными пытками со стороны российских солдат. Весь этот период", – сообщил Лубинец.

Он также напомнил о заявлении специального докладчика ООН Элис Эдвардс о том, что 90% мирных жителей и военнопленных подвергаются российским пыткам, когда находятся в плену оккупантов.

1 апреля представитель омбудсмена Кононенко сообщил, что больше всего случаев казней российскими оккупантами украинских военнопленных было зафиксировано на Авдеевском направлении.

4 июня генпрокурор Костин сообщил, что расследуются 27 производств по фактам казни россиянами 61 украинского воина, сообщено о подозрениях четырем оккупантам, есть первый приговор.

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