От Дуды до Путина. Какие иностранные лидеры симпатичны украинцам, какие – наоборот: опрос

Польский президент Анджей Дуда и британский премьер Борис Джонсон – иностранные лидеры, наиболее симпатичные украинцам на исходе четвертого месяца отечественной войны против российских оккупантов. Такие результаты социологического опроса приводит компания Группа Рейтинг.

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Положительное отношение украинцев:

92% – Дуда;

91% – Джонсон;

89% – президент США Джо Байден;

73% – президент Литвы Гитанас Науседа;

71% – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;

59% – президент Турции Реджеп Эрдоган;

58% – президент Франции Эмманюэль Макрон;

50% – президент Румынии Клаус Йоганнис (30% его не знают);

45% – премьер Италии Марио Драги (25% его не знают);

41% – канцлер Германии Олаф Шольц.

Полярное отношение у украинцев к Макрону и Шольцу: хватает и симпатиков, и антипатиков.

К премьеру Венгрии Виктору Орбану превалирует негативное отношение – 53%, а положительно относятся к нему лишь 20% украинцев, и столько же не знают его – 20%.

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Социологи указывают, что за последние два месяца улучшилось отношение к Шольцу, фон дер Ляен, а ухудшилось – к Эрдогана и Макрону.

Тотальное большинство украинцев негативно относятся к руководителям страны-оккупанта России Владимиру Путину (98%) и его союзнику, диктатору Беларуси Александру Лукашенко (95%).

Нашелся лишь 1% респондентов, кому симпатичен Путин, и 2% – Лукашенко.



Отношение к Путину:

Отношение к Лукашенко:

Опрос проведен 18-19 июня 2022 года по телефону с использованием компьютера среди 1200 украинцев старше 18 лет везде, кроме временно оккупированных Крыма и части Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность – не выше 2,8%.

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Евгений Пилипенко

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