От Дуды до Путина. Какие иностранные лидеры симпатичны украинцам, какие – наоборот: опрос
Польский президент Анджей Дуда и британский премьер Борис Джонсон – иностранные лидеры, наиболее симпатичные украинцам на исходе четвертого месяца отечественной войны против российских оккупантов. Такие результаты социологического опроса приводит компания Группа Рейтинг.
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Положительное отношение украинцев:
92% – Дуда;
91% – Джонсон;
89% – президент США Джо Байден;
73% – президент Литвы Гитанас Науседа;
71% – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
59% – президент Турции Реджеп Эрдоган;
58% – президент Франции Эмманюэль Макрон;
50% – президент Румынии Клаус Йоганнис (30% его не знают);
45% – премьер Италии Марио Драги (25% его не знают);
41% – канцлер Германии Олаф Шольц.
Полярное отношение у украинцев к Макрону и Шольцу: хватает и симпатиков, и антипатиков.
К премьеру Венгрии Виктору Орбану превалирует негативное отношение – 53%, а положительно относятся к нему лишь 20% украинцев, и столько же не знают его – 20%.
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Социологи указывают, что за последние два месяца улучшилось отношение к Шольцу, фон дер Ляен, а ухудшилось – к Эрдогана и Макрону.
Тотальное большинство украинцев негативно относятся к руководителям страны-оккупанта России Владимиру Путину (98%) и его союзнику, диктатору Беларуси Александру Лукашенко (95%).
Нашелся лишь 1% респондентов, кому симпатичен Путин, и 2% – Лукашенко.
Отношение к Путину:
Отношение к Лукашенко:
Опрос проведен 18-19 июня 2022 года по телефону с использованием компьютера среди 1200 украинцев старше 18 лет везде, кроме временно оккупированных Крыма и части Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность – не выше 2,8%.
- Опрос в середине-конце мая 2022 года показал, что украинцы становятся оптимистами: в лучшее будущее страны верят 76%.
- Также они не готовы ни к каким территориальным уступкам ради достижения мира, и поддерживают полную десоветизацию и дероссиянизацию Украины.
- В середине июня в ЕС показали, какие страны много обещали, но пока "мало" помогли Украине оружием и деньгами.
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