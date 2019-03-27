Ответ Вакарчуку. У Зеленского советуют певцу спуститься с горы

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук Фото: Коллаж LIGA.net

Певец Святослав Вакарчук, который заявил, что голосовать надо "не по приколу", должен спуститься с горы и приглядеться к Владимиру Зеленскому - "приколы кончились". Об этом заявили в команде шоу-мена, отвечая на вопрос журналиста LIGA.net.

"Многие считают, что у нас вся компания "по приколу". Когда мы решили учавстовать, то понимали, что это ответсвенный процесс для всех нас и для Владимира Александровича. Назад дороги нет. Здесь все очень серьезно. Шуток уже нет", - сказал Иван Баканов, глава избирательного штаба Зеленского.

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По мнению координатора штаба Александа Корниенко, заявления Вакарчука связаны с непониманием сути происходящего вокруг кампании Зеленского. "Может быть для Святослава с высокой горы, на которой он сидит, кажется, что это выглядит, как прикол, но сегодня можно сказать - шутки закончились", - добавил Корниенко.

Координатор отметил, что для волонтеров и экспертов, которые помогают Зеленскому, открыв около 80 офисов по Украине - "это уже давно не по приколу", как и для "пяти миллионов людей, собирающихся голосовать за Зеленского".

Сегодня Святослав Вакарчук призвал распрастранять в соцсетях хештег "голосуй не по приколу". При этом он отметил, что победа на выборах "требует надежной команды, а не случайных людей, собранных на хайп".

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