"Отвратительно". Премьер Литвы отреагировала на "терпи, моя красавица" Украине от Путина
11.02.2022, 09:40
Ингрида Шимоните (Фото – Valda Kalnina, EPA)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала "отвратительными" слова президента России Владимира Путина, который прокомментировал выполнение Украиной минских соглашений фразой: "Нравится не нравится – терпи, моя красавица!" Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.
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"Я считаю, что это просто отвратительно!" – подчеркнула она.
Шимоните добавила: она сожалеет, что "лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны".
10-11 февраля Шимоните находится в Украине с официальным визитом.
- 31 января 2022 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выполнение минских соглашений в их нынешнем виде приведет к разрушению Украины, необходимо подписать новый документ.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина "терпи, моя красавица", спросил: не был ли президент России пьян.
- Администрация президента США Джо Байдена прокомментировала слова Путина, назвав их "воинственной риторикой".
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