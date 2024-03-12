"Паническая инициатива". МИД ответил на попытку РФ признать "незаконной" передачу Крыма

Крым (Иллюстративное фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел назвали внесение в российскую Госдуму законопроекта о признании "незаконным" решение советской власти в 1954 году передать Крым Украине "ничтожной попыткой российской диктатуры легитимизировать собственные нарушения норм международного права". Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

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В нем отмечается, что Россия нарушает свои же обязательства, поскольку в свое время юридически признала границы Украины.

"Сотни раз пойманная на лжи и скомпрометированная российская власть может сколько угодно продолжать свою пропаганду, в частности под видом законотворчества, но это не изменит признанной мировым сообществом реальности: Крым – это Украина", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИДе отметили, что данный законопроект – не что иное, как паническая инициатива, "возникшая в Москве из-за осознания неизбежности деоккупации Крыма".

Как сообщили в нижней палате парламента государства-агрессора, 11 марта в Госдуму РФ внесли законопроект о признании "незаконным" решения советской власти в 1954 году по передаче "Крымской области в состав УССР".

В тексте законопроекта отмечается, что соответствующее решение якобы было принято "с нарушением конституции" и "без учета волеизъявления российского народа". Также в нем утверждается, что передача Крымского полуострова "не соответствует принципам правового государства и международного права".

1 января среди целей Украины на 2024 год Зеленский назвал необходимость сохранить и достичь "более успешных шагов" в Черном море, чтобы продолжить успех в Крыму и на юге.

25 февраля Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы, и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом.

1 марта сообщалось, что правительство предлагает создать украинские военные администрации во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

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