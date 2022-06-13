Парламентские выборы во Франции. В первом туре блок Макрона минимально обошел левых
По результатам первого тура парламентских выборов во Франции минимальное преимущество получил блок президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции по результатам подсчета 100% бюллетеней.
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Блок Макрона Ensemble получил 25,75% голосов, а блок левых партий Nupes во главе с Жан-Люком Меланшоном – 25,66%. Партия Rassemblement national Марин Ле Пен, шедшая на выборы самостоятельно, заняла третье место с результатом 18,68%.
Выборы в нижнюю палату французского парламента (Национальное собрание), проходят в два тура. Окончательные результаты станут известны после второго тура голосования, который состоится через неделю, 19 июня.
Издание Politico пишет, что сильный результат левых в первом туре может лишить Макрона парламентской власти: президенту нужно 289 мест, чтобы получить абсолютное большинство и продолжать свою программу экономических реформ. Сейчас у коалиции Макрона 345 мест, но по прогнозам, он рискует потерять большинство.
Институт голосования Ipsos предполагал, что коалиция Макрона получит 255-295 мест, а блоку левых во главе с Меланшоном достанутся 150-190 мест.
- По данным социологического опроса, проведенного для газеты Le Monde, в первом туре голосования блок Макрона Ensemble поддерживали 28% опрошенных, у левого блока Nupes – 27,5%.
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