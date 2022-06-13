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Парламентские выборы во Франции. В первом туре блок Макрона минимально обошел левых

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 05:31
Парламентские выборы во Франции. В первом туре блок Макрона минимально обошел левых - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/LUDOVIC MARIN)

По результатам первого тура парламентских выборов во Франции минимальное преимущество получил блок президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции по результатам подсчета 100% бюллетеней.

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Блок Макрона Ensemble получил 25,75% голосов, а блок левых партий Nupes во главе с Жан-Люком Меланшоном – 25,66%. Партия Rassemblement national Марин Ле Пен, шедшая на выборы самостоятельно,  заняла третье место с результатом 18,68%.

Выборы в нижнюю палату французского парламента (Национальное собрание), проходят в два тура. Окончательные результаты станут известны после второго тура голосования, который состоится через неделю, 19 июня.

Издание Politico пишет, что сильный результат левых в первом туре может лишить Макрона парламентской власти: президенту нужно 289 мест, чтобы получить абсолютное большинство и продолжать свою программу экономических реформ. Сейчас у коалиции Макрона 345 мест, но по прогнозам, он рискует потерять большинство.

Институт голосования Ipsos предполагал, что коалиция Макрона получит 255-295 мест, а блоку левых во главе с Меланшоном достанутся 150-190 мест.

  • По данным социологического опроса, проведенного для газеты Le Monde, в первом туре голосования блок Макрона Ensemble поддерживали 28% опрошенных, у левого блока Nupes – 27,5%.

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Наталия Медведева
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франция эмманюэль макрон парламентские выборы
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