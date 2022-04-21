Парламенты Эстонии и Латвии признали геноцидом военные преступления РФ в Украине

Парламенты Эстонии и Латвии приняли заявления о российской агрессии и военных преступлениях в Украине, признав их геноцидом против украинского народа. Об этом сообщается на сайтах латвийского Сейма и эстонского Рийгикогу.

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За признание действий РФ геноцидом проголосовали 84 депутата парламента Эстонии.

В принятом заявлении говорится, что РФ совершила акты геноцида (убийства, пытки, похищения, изнасилования, депортация, лишение свободы, осквернение трупов) в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Мариуполь и многих других населенных пунктах Украины.

В заявлении парламент призвал создать международный суд по расследованию преступлений россиян в Украине, призвал и другие страны признать геноцидом действия РФ, а также ужесточить санкции против России и усилить военную помощь Украине.

В эстонском парламенте выступила депутат Верховной Рады Елена Шуляк. Она заявила, что признание действий РФ геноцидом важно для памяти десятков тысяч жертв, для тех, кто подвергся пыткам и изнасилованиям, чьи дома разрушены, и тех, кто прячется от бомбардировок в Мариуполе. По словам Шуляк, такая квалификация преступления приведет к необратимому судебному разбирательству – от исполнителей до Владимира Путина.

Аналогичное заявление приняли и депутаты Латвии, призвав к срочному расширению поставок оружия в Украину и немедленному прекращению импорта ископаемых энергоносителей из России Евросоюзом.

"Поставки оружия задерживались на месяцы из-за опасений спровоцировать Путина, но с ростом зверств со стороны России это предостережение больше не является оправданием для распространения геноцида в сердце Европы – в Украине", – заявил председатель комитета Сейма по иностранным делам Рихард Коль.

14 апреля Верховная Рада признала действия России геноцидом украинского народа.

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Оксана Житнюк

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