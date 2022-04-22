Партия Ле Пен имеет 12 млн евро долга перед российской оборонной компанией – WSJ

Партия "Национальное объединение" кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен имеет финансовые обязательства в 12 млн евро пред российской оборонной компанией "Авиазапчасти". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Партия еще в 2016 году взяла 9,4 млн евро кредита в базирующимся в Москве Первом чешско-российском банке. Банк вскоре обанкротился и его активы были переданы в собственность авиастроительной компании "Авиазапчасть". В том числе были переданы права на кредит "Национального фронта" (переименована в "Национальное объединение" в 2018 году. – Ред.).

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В 2020 году партия выплатила "Автозапчасти" 1 млн евро и стороны достигли соглашения об отсрочке выплат по кредиту до 2028 года, т.к. Ле Пен нужны были деньги для проведения предвыборной президентской кампании.

Во время президентских дебатов Ле Пен признала, что ее партии пришлось искать кредит за границей, потому что французские банки отказывали ей в финансировании.

У партии сейчас недостаточно денег, чтобы выплатить кредит, добавила Ле Пен.

"Авиазапчасть" – московская компания, которая поставляет российские военные самолеты и комплектующие на Ближний Восток, в Африку и Азию.

В 2020 году "Авиазапчасть" попала под санкции Госдепартамента США за продажу оружия Ирану, Северной Корее и Сирии.

21 апреля Макрон оторвался от Ле Пен перед вторым туром президентских выборов на 15%.

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Роман Брыль

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