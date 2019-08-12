В партии Медведчука сказали, на какие должности претендуют в Раде

Оппозиционная платформа - За життя

Партия Оппозиционная платформа – За жизнь предложила создать два новых парламентских комитета, которых нет в списке Слуги народа, а также заявила, что оппозиция "должна возглавить" три комитета и получить должности вице-спикера Рады и уполномоченного по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Там считают "принципиально важным" создание в Раде "комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой та Луганской областей" и "комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта".

В ОПЗЖ также заявили, что оппозиция "должна возглавить" комитеты по свободе слова, защите прав человека, регламенту Рады и контролю над расходованием средств госбюджета.

Такое распределение комитетов следует из подсчета партией результатов голосования на выборах: Слуге народа отходит 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а ОПЗЖ – по три соответствующих должности.

"Оппозиция всегда получает также право на должность вице-спикера парламента и пост уполномоченного по правам человека. Именно на эти должности должны быть назначены представители ОПЗЖ…" – говорится в сообщении.

Ранее Слуга народа представила свой список из 22 комитетов. В нем есть комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений. На данный момент неясно, ОПЗЖ предлагает переименовать этот комитет или создать еще один - "комитет по вопросам комплексного решения проблем Донецкой та Луганской областей".

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