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01.06.2019, 23:15

Партия зеленых объявила об участии в парламентских выборах

Партия зеленых объявила об участии в парламентских выборах - Фото
Фото: greenparty.ua

Программа партии на ее сайте пока отсутствует

Партия зеленых объявила, что будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду, назначенных на 21 июля. Об этом сообщается на сайте партии.

Лидер партии Виталий Кононов заявил, что такое решение принял съезд партии.

Отмечается, что зеленые разделяют мнение о необходимости деолигархизации страны и справедливом распределении материальных благ. Программа партии на ее сайте пока отсутствует.

На сайте партии говорится, что зеленые выступают "за всестороннюю защиту экологических прав человека; за реальное равенство возможностей для мужчин и женщин, за надлежащее обеспечение безопасности прав детей и еще не родившихся; против применения силы в международных отношениях, против силовых методов решения региональных конфликтов, против нарушений устоявшихся норм международного права; за сохранение нейтрального статуса Украины, против присоединения к любым военным блокам; за создание европейской системы коллективной безопасности, основанной на несиловых факторах; за безоговорочное соблюдение положений Конституции о невозможности постоянного размещения иностранных войск на территории Украины".

Партия зеленых Украины была создана в 1990 году, зарегистрирована в 1991-м.

По состоянию на 31 мая Комиссия зарегистрировала 10 кандидатов в народные депутаты.

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Теги: верховная рада, выборы, Зеленые
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