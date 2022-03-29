Пентагон: Нацбезопасности США многосторонне угрожает Китай и "остро" – Россия
Министерство обороны США изложило Конгрессу приоритеты национальной безопасности в стратегии национальной обороны, сосредоточив внимание на угрозах со стороны Китая и России. Об этом сообщает CNN.
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В документе, который Пентагон передал Конгрессу, подробно описывается "многосторонняя угроза" (multi-domain threat) со стороны Китая, а также "острая угроза" (acute threat), исходящая от России.
Стратегию национальной обороны подготовили с учетом двух других документов: обзора ядерной политики и обзора противоракетной обороны, чтобы подчеркнуть взаимосвязь этих сфер.
Главным приоритетом Пентагон назвал защиту США, а Китай описывается как наиболее значимый стратегический конкурент.
Другие приоритеты Минобороны США – сдерживание стратегических атак, сдерживание агрессии, готовность к успеху в возможном конфликте и создание устойчивых объединенных сил.
Пентагон перечислил другие постоянные источники угроз для США – Северная Корея, Иран и воинствующие экстремистские организации.
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