Пентагон: Нацбезопасности США многосторонне угрожает Китай и "остро" – Россия

Министерство обороны США изложило Конгрессу приоритеты национальной безопасности в стратегии национальной обороны, сосредоточив внимание на угрозах со стороны Китая и России. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В документе, который Пентагон передал Конгрессу, подробно описывается "многосторонняя угроза" (multi-domain threat) со стороны Китая, а также "острая угроза" (acute threat), исходящая от России.

Стратегию национальной обороны подготовили с учетом двух других документов: обзора ядерной политики и обзора противоракетной обороны, чтобы подчеркнуть взаимосвязь этих сфер.

Главным приоритетом Пентагон назвал защиту США, а Китай описывается как наиболее значимый стратегический конкурент.

Другие приоритеты Минобороны США – сдерживание стратегических атак, сдерживание агрессии, готовность к успеху в возможном конфликте и создание устойчивых объединенных сил.

Пентагон перечислил другие постоянные источники угроз для США – Северная Корея, Иран и воинствующие экстремистские организации.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.