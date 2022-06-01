Пентагон опубликовал список вооружений, которые получит Украина в новом пакете помощи
01.06.2022, 20:59
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)
Министерство обороны США опубликовало список вооружений, которое получит Украина в рамках нового пакета помощи на $700 млн.
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Пакет включает:
- высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы к ним;
- пять противоартиллерийских радаров;
- две радиолокационные станции воздушного наблюдения;
- 1000 Javelin и 50 командно-пусковых модулей к ним;
- 6000 единиц противотанкового оружия;
- 15 000 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре вертолета Ми-17;
- 15 тактических машин;
- запчасти и оборудование.
Новый пакет военной помощи, о котором сегодня объявил президент США Джо Байден, будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.
- Ранее The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
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