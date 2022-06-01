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Пентагон опубликовал список вооружений, которые получит Украина в новом пакете помощи

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 20:59
Пентагон опубликовал список вооружений, которые получит Украина в новом пакете помощи - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

Министерство обороны США опубликовало список вооружений, которое получит Украина в рамках нового пакета помощи на $700 млн.

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Пакет включает:

  • высокомобильные артиллерийские реактивные системы и боеприпасы к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две радиолокационные станции воздушного наблюдения;
  • 1000 Javelin и 50 командно-пусковых модулей к ним;
  • 6000 единиц противотанкового оружия;
  • 15 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических машин;
  • запчасти и оборудование.

Новый пакет военной помощи, о котором сегодня объявил президент США Джо Байден, будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

  • Ранее The New York Times сообщила, что Украине будут поставлены ракетные системы, которые способны бить на расстояние около 77 км.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что Украина заверила Соединенные Штаты, что не будет использовать HIMARS против целей на российской территории.
Вадим Ребрина
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пентагон оружие
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