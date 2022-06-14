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Перед решением ЕС о статусе Украины Кулеба повредил ногу. Шутит о ДРГ, работает: фото

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 01:08
Перед решением ЕС о статусе Украины Кулеба повредил ногу. Шутит о ДРГ, работает: фото - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повредил ногу, но это не помешало ему продолжать работать над решением дипломатических задач Украины. Соответствующее фото и шутку о ДРГ глава украинской дипломатии опубликовал у себя в Instagram.

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"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь в первый раз с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет", – написал Кулеба.

Он отметил, что продолжает активно работать над получением тяжелого оружия для Вооруженных Сил Украины, усилением санкций против России, получением статуса кандидата в Евросоюз для Украины.

"Даже на костылях и одной ноге – вперед к Победе", – написал глава МИД.

Перед решением ЕС о статусе Украины Кулеба повредил ногу. Шутит о ДРГ, работает: фото
  • 8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие.
  • Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.
  • 13 июня брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, но с определенными условиями.

Читайте также: Кулеба о кандидатстве в ЕС: Мы бежим вверх по отвесной стене, никто не смотрит вниз

Наталия Медведева
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дмитрий кулеба
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