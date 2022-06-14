Перед решением ЕС о статусе Украины Кулеба повредил ногу. Шутит о ДРГ, работает: фото

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повредил ногу, но это не помешало ему продолжать работать над решением дипломатических задач Украины. Соответствующее фото и шутку о ДРГ глава украинской дипломатии опубликовал у себя в Instagram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Здесь могла быть история о вражеской ДРГ. Но на самом деле я просто повредил ногу, пытаясь в первый раз с начала войны возобновить занятия спортом. Неприятности случаются, но с ног меня не собьют. Времени выбывать из рядов сейчас нет", – написал Кулеба.

Он отметил, что продолжает активно работать над получением тяжелого оружия для Вооруженных Сил Украины, усилением санкций против России, получением статуса кандидата в Евросоюз для Украины.

"Даже на костылях и одной ноге – вперед к Победе", – написал глава МИД.

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие.

Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.

13 июня брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе, но с определенными условиями.

Читайте также: Кулеба о кандидатстве в ЕС: Мы бежим вверх по отвесной стене, никто не смотрит вниз

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.