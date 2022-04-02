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Переговоры с Китаем о гарантиях безопасности идут труднее всего – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 23:06
Переговоры с Китаем о гарантиях безопасности идут труднее всего – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (фото: пресс-служба Слуги народа)

Украина ведет переговоры с КНР об участии в договоре о гарантиях безопасности по дипломатическим каналам. Но переговоры с Китаем идут труднее всего. Об этом в Telegram сообщил глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Переговоры с Китаем, наверное, меньше всего готовы, если сравнивать с другими помогающими нам странами", – написал он.

По словам Арахамии, с другими партнерами Украина поддерживает контакты два раза в день, "а вот с Китаем все немного труднее".

"Думаю, что Китай, наконец, присоединится. Лидер КНР Си Цзиньпин сделал заявление о том, что нужно предоставить Украине максимальные условия, чтобы наступил мир. То есть на дипломатическом языке было сказано о том, что они не возражают", – написал Арахамия.

  • Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хотела бы видеть все страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН (сейчас ими являются Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, – Ред.), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.
  • Официально согласились на так называемый аналог пятой статьи НАТО для Украины такие государства как Турция, Германия и Италия. Продолжаются переговоры с США и Великобританией.

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Вадим Ребрина
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Китай война переговоры безопасность Давид Арахамия
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