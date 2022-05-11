Первый обвинительный акт против военного РФ за убийство гражданского направлен в суд

Офис генпрокурора направил в суд первый обвинительный акт против российского военнослужащего за убийство некомбатанта в Сумской области. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Обвинительный акт составлен против командира отделения четвертой танковой Кантемировской дивизии сержанта Вадима Шишимарина. Следствие установило, что российский военный 28 февраля 2022 года убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области.

По данным прокуратуры, российская колонна, в которой находился Шишимарин, была уничтожена ВСУ. После этого Шишимарин с четырьмя сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. По дороге один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов в голову 62-летнего потерпевшего.

Подозреваемый Шишимарин находится под стражей. Прокурорами и следователями СБУ собрано достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством.

По законам Украины, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сергей Бережной

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