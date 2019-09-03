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Пикалов рассказал о влиянии Зеленского на юмор Квартала 95

Пикалов рассказал о влиянии Зеленского на юмор Квартала 95 - Фото
Александр Пикалов (фото - Эльдар Сарахман/УП)
03.09.2019, 08:43

Один из руководителей Квартал 95 отметил, что президент следит за их выступлениями

Один из руководителей Квартал 95 Александр Пикалов рассказал, влияет ли Владимир Зеленский на юмор после того, как стал президентом. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, пытается ли сегодня Зеленский как-то влиять на юмор, Пикалов сказал: "После эфира звонил (смеется). Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе - в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", которой обычно начинается программа, - ред.). Чисто технические вопросы его интересовали".

По его словам, президент следит за выступлениями Квартала 95.

"Немножко так, отслеживает. Ну, это же наш общий продукт", - уточнил Пикалов.

Говоря о том, возмущался ли Зеленский после шутки о том, как ему на ухо что-то постоянно шепчет глава офиса президента Андрей Богдан, Пикалов уточнил: "Нет, не было такого. Хотя я думаю, что ... немножко кольнуло. Но "назвался груздем, полезай в кузов".

  • 13 августа на выступлении в Одессе Квартал 95 впервые пошутил над президентом Владимиром Зеленским.

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Владимир Зеленский андрей богдан
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