Пикалов рассказал о влиянии Зеленского на юмор Квартала 95

Александр Пикалов (фото - Эльдар Сарахман/УП)

Один из руководителей Квартал 95 Александр Пикалов рассказал, влияет ли Владимир Зеленский на юмор после того, как стал президентом. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, пытается ли сегодня Зеленский как-то влиять на юмор, Пикалов сказал: "После эфира звонил (смеется). Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе - в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", которой обычно начинается программа, - ред.). Чисто технические вопросы его интересовали".



По его словам, президент следит за выступлениями Квартала 95.

"Немножко так, отслеживает. Ну, это же наш общий продукт", - уточнил Пикалов.



Говоря о том, возмущался ли Зеленский после шутки о том, как ему на ухо что-то постоянно шепчет глава офиса президента Андрей Богдан, Пикалов уточнил: "Нет, не было такого. Хотя я думаю, что ... немножко кольнуло. Но "назвался груздем, полезай в кузов".

13 августа на выступлении в Одессе Квартал 95 впервые пошутил над президентом

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